В небе над Донбассом прошли учения авиации ВСУ

Об этом 29 мая в своем Facebook-аккаунте рассказала пресс-служба операции объединенных сил (ООС). Авиационный состав ВСУ был поднят в небо в рамках внезапной проверки боеготовности подразделений украинских Военно-воздушных сил.

Как стало известно из поста, размещенного в аккаунте ООС в Facebook, в течении недели осуществлялись внезапные проверки подразделений авиации, входящих в состав Объединенных сил. В посте с информацией об учениях, во время которых авиация была поднята в небо над Донбассом, прикреплен еще и ролик с фрагментами отработки маневров.

В качестве цели проверок было обозначено стремлении достичь высокого уровня слаженности во ходе поддержки, которую авиация оказывает другим военным подразделениям. Во время прорабатывания и выполнения плана действий в разных ситуациях авиация, утверждает пресс-служба ООС, с заданиями справлялась успешно.

Над какими территориями состоялись учения – не уточняется. Также не предоставляется данных о том, какая техника была задействована во время учений и какие виды авиации были испробованы в условиях внезапных проверок.