Грузия разорвала дипотношения с Сирией после признания ею независимости Абхазии и Южной Осетии

СМИ стало известно о том, что Сирия решила официально признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщается на сайте сирийского правительства.

Поступили сведения о том, что Сирия не только сделала официальное заявление по признанию независимости Абхазии и Южной Осетии, но и решила установить с этими республиками особые дипломатические отношения. В Южной Осетии поблагодарили президента Сирии Башара Асада за принятие такого решения, отметив, что это очень важно для республики.

В южноосетинском МИД отметили, что статус независимости теперь накладывает на республику определенные обязательства, которые, по его словам, Южная Осетия будет соблюдать.

Стоит отметить, что сразу же после того, как стало известно о признании Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии, Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с САР. В МИД страны отметили, что уже подготавливаются все необходимые документы.