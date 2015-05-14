Украинские провайдеры по указу Порошенко начали блокировать российские СМИ

В связи с указом президента Украины Петра Порошенко о санкциях, ограничивающих работу российских СМИ на территории страны, провайдеры приступили к блокировке масс-медиа России. Об этом сообщается во вторник, 29 мая.

Как стало известно, в Украине провайдеры занимаются блокировкой таких информационных ресурсов, как "РИА Новости", "РИА Новости Украина", НТВ, ВГТРК и РЕН ТВ. С сегодняшнего дня эти средства массовой информации признаются незаконными на территории украинского государства. Отмечается, что теперь деятельность данных ресурсов в Украине будет преследоваться по закону, в связи с указом Порошенко о санкциях в отношении российских СМИ.

Некоторые СМИ уже сообщают о том, что в Украине при попытке зайти на заблокированный сайт появляется сообщение, в котором говорится о прекращении работы ресурса на территории страны в связи с указом президента от 15 мая 2017 года.