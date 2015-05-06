Политолог ответил на заявление Украины о потере контроля над граничащими с Крымом регионами

После заявления украинских властей о том, что они потеряли управление в некоторых регионах на границе с Крымом, политолог Александр Асафов высказал свое мнение. Он заявил, что подобные заявления говорят о деградации Украины и о том, что государство превращается в "эффективную коррупционную машину".

Как рассказал политолог, деградация замечена не в отдельных областях Украины, а в государстве в целом. Власть в Украине уже давно крепко удерживает в руках криминал, может даже "криминал в погонах" или националистические группировки, заявляет Асафов. Несмотря на то, что дела в стране с каждым днем идут только хуже и никакого проблеска улучшения нет, украинское правительство продолжает убеждать граждан в том, то они смогли создать самое мощное демократическое государство.

Политолог подчеркнул, что с таким отношением к собственным гражданам, украинские власти продолжат терять подконтрольные им территории, возможно, до тех пор, пока Украина, как страна, не перестанет существовать.