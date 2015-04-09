Стало известно, о чем россияне спросят Путина на "Прямой линии"

Наука, экономика, экология, коммунальные услуги и соцобеспечение - вот то, что интересует россиян в настоящий момент. СМИ стало известно, о чем жители России хотят спросить президента.

Как сообщается, на сайте проекта "Прямой линии" появились первые вопросы, которые россияне хотят задать президенту Владимиру Путину в прямом эфире. Как выяснилось, россиян интересуют не только социальные и коммунальные проблемы, были подняты так же вопросы и о науке. Граждане интересуются у президента, каким образом будет создаваться Министерство науки и просвещения, а также то, планируется ли в будущем создать научно-образовательные центры и активную интеграцию вузов и институтов Академии наук.

Жителей России также интересуют резкий рост цен на бензин и продукты питания, кроме того, молодые семьи обеспокоены вопросом государственной помощи для новых ячеек общества. Не осталась без внимания и тема увеличения пенсионного возраста, россияне намерены подробнее расспросить Путина о данном законопроекте.

Многие также попросили президента повлиять на то, чтобы строительство мусоросжигательного завода перенесли туда, где нет людей и он не будет мешать россиянам.