СМИ: В США летит высокопоставленный чиновник из КНДР

Северокорейский представитель Ким Ен Чол (Kim Yong-chol) летит в Нью-Йорк с той же целью, с которой американский государственный секретарь посещал Пхеньян не так давно. Данные передает южнокорейский источник Yonhap.

СМИ обсуждают важную тему, которая касается политической ситуации в мире. Так, стало известно, что в США летит высокопоставленный чиновник из КНДР Ким Ен Чол. В родном государстве он занимает должность заместителя председателя Трудовой партии. Чиновник уже находится в китайской столице. Таким образом, с пересадкой, он доберется до Соединенных Штатов.

Ожидается, что эта встреча все же сможет помочь наконец убрать барьер, который стоит между КНДР и США и договориться о встрече между президентами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Напомним, американская сторона недавно объявила, что возможность проведения саммита на ту же дату, 12 июня, все же присутствует.