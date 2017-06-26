В Украине нашли способ снизить ущерб от «Северного потока – 2»

По словам постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, новый газопровод обернется не дли Киеве не только экономическими убытками, но и потерей «политического рычага». Для снижения ущербов предлагается заключить специальный договор между Киевом и Москвой.

Как рассказал Дмитрий Кулеба, при запуске «Северного потока – 2» нужно будет заключить и оформить трехсторонние юридические гарантии, которые коснутся России, Украины и Германии. Согласно предложенному договору, предполагается, что Москва и Киев должны будут официально договориться о гарантированных поставках газа через Украину.

Таким образом, в Украине нашли способ, который поможет снизить убытки от трубопровода и гарантировано предоставить Киеву возможность уйти от некоторой части ущербов. По словам Кулебы, «Северный поток – 2» повлияет не только на Украину, но и на страны Восточной Европы. Так, утверждает он, газопровод будет иметь «два крана, один из которых будет в России, а второй – в Германии. Через рост германской экономики и по причине того, что Берлин будет потреблять газ и иметь прибыль, вся ситуация будет влиять еще и на другие государства.