В России готов ответ на размещение в Польше военной базы США - Совфед

В Совфеде дали комментарии относительно решения Польши о размещении американской военной базы на территории своей страны. Отмечается, что в таком случае Россия будет готова ответить.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Евгений Серебренников дал комментарии после того, как стало известно о решении Польши потратить 2 миллиарда долларов на размещение в стране военнослужащих США. По его словам, Минобороны в случае опасности сможет противодействовать агрессорам, а меры по противодействию уже готовятся.

Серебренников не стал рассказывать о том, какие именно мероприятия проводятся, отметив только, что все они направлены на укрепление безопасности России. Также член Совфеда поспешил напомнить о том, что расширение и укрепление НАТО у границ России является крайне нежелательным и незаконным.