Дмитрий Медведев определил полномочия каждого вице-премьера

Премьер-министр РФ подписал документ, содержание которого четко распределяет обязанности между десятью его вице-премьерами. Источником данных стали отечественные СМИ.

Дмитрий Медведев определил полномочия каждого из десяти вице-премьеров. Распределение задач было произведено исходя из того, в какой сфере ранее трудились политики, и какие задачи необходимо выполнить правительству, ориентируясь на новые майские указы президента России Владимира Путина.

Отныне в обязанности Антона Силуанова будет входить руководство всей сферой финансово-экономической политики. Отмечается, что в это также будет входить помощь россиянам с малым и средним бизнесом. Татьяна Голикова продолжит действовать в согласии с программами по демографии, образованию, а также разрабатывать новые для исполнения указов.

Проблемы в области спорта, культуры и туризма будет решать Ольга Голодец, а курировать выполнение национальных проектов в области топливно-энергетического комплекса, а также промышленности будет Дмитрий Козак. Задачи определены также и для других вице-премьеров, подробнее с ними можно ознакомиться на официальном правиетльственном сайте.