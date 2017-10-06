Указ об этом подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Он удовлетворил просьбу бывшего главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова покинуть пост, который он занимал на протяжении восьми лет, по собственному желанию.

На пост врио главы Якутии назначен Айсен Николаев. Ранее политический деятель занимал должность мэра города Якутск. Айсен Сергеевич будет руководить в администрации, пока в должность не вступит избранное лицо. Постановление российского президента обрело силу 28 мая, в момент его подписания.

Ранее сообщалось, что Егор Борисов подал в отставку. В одной из социальных сетей он оставил сообщение, в котором обратился к народу Якутии, а также в президенту. Он объяснил, что покидает пост главы республики осознанно, так как считает, что она должна не стоять на месте и развиваться, а сделать это возможно благодаря приходу нового руководства.