Глава Якутии Егор Борисов намерен покинуть свой пост и подал в отставку

СМИ стало известно о том, что глава Якутии решился на отстранение от должности и подал в отставку по собственному желанию, несмотря на то, что срок его правления истекает только в 2019 году. Отмечается, что о своем решении Егор Борисов сообщил в Сети.

Как рассказал Борисов, он принял решение покинуть свой пост после того, как был избран президент на новый 6-летний срок. По его словам, ротации кадров должны проводится постоянно и он сам этим занимался на своем посту. Теперь же, с началом нового президентского срока Владимира Путина, поставлены новые задачи по развитию страны, новые цели, а Якутии требуется новый глава.

В связи с этим Борисов снял свою кандидатуру с поста главы и надеется, что Путин поддержит того человека, которого он намерен предложить на свое место. Егор Борисов также отметил то, что выборы главы Якутии лучше всего провести осенью, а также пожелал всем гражданам успеха и уверенности в завтрашнем дне.