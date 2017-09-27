Кадыров организовал в Чечне коллективную сдачу ДНК-теста

Все жители Чечни обязаны пройти ДНК-тест в связи с тем, что из Ирака и Сирии начали возвращать женщин с детьми, чьи мужья начали служить террористам. Такое распоряжение в воскресенье, 27 мая, озвучил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В Сети лидер Чеченской Республики сообщил о том, что в Россию начали постепенно возвращать российских женщин, которые вынуждены были отправиться в Ирак или Сирию после того, как их мужья связались с боевиками ИГ* (запрещена в РФ). Теперь для того, чтобы дети и их матери смогли пересечь границу России, необходимо провести коллективную сдачу биологических материалов на ДНК.

По словам главы Чечни, это поможет не только установить их родственные связи, но и ускорить процесс получения российского гражданства для детей. Кадыров также рассказал о том, что теперь только один судья будет заниматься рассмотрением дел российских граждан в Сирии и Ираке, что существенно упростит процесс и ускорит возвращение женщин и детей на их родину.