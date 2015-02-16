Решение об этом было принято на заседании Совета ЕС, которое на данный момент продолжает происходить в Брюсселе. Указ об ограничительных мерахвступил в силу 28 мая 2018 года.

Евросоюз продлил санкции против правительства Сирии еще на год. Информация об этом содержится в заключении совета по иностранным делам ЕС. Соответствующий документ находится в открытом доступе в сети. В нем уточняются все детали нового решения.

Так, в документе говорится, что санкции против сирийской власти будут действовать до первого июня 2019 года. Такое решение было принято на фоне непрекращающихся "репрессий против гражданского населения". Также в ходе заседания была затронута тема и о сторонниках этого режима. Из перечня лиц и сообществ, которые могут быть причастны к использованию химоружия, были исключены несколько имен по причине смерти их обладателей.