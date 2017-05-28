Владимир Путин пообещал пограничникам новые системы вооружения

28 мая в России отмечают день пограничника. Владимир Путин поздравил представителей этой профессии и дал им обещание.

На сайте Кремля появилось поздравление от президента Владимира Путина для пограничников. Он подчеркнул, что традиции Пограничной службы были заложены еще во времена легендарных богатырей. Также он добавил, что эти качества будут передаваться и дальше всем тем, что защищает свою Родину. Владимир Путин сказал, что в нынешнее время Пограничная служба показывает отличную работу и решает трудные проблемы для защиты своей страны. Также президент пообещал, что комплексное обустройство границ будет продолжаться дальше, а у работников службы появятся современные системы вооружения.

Напомним, что недавно бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что Владимира Путина никто не любит больше, чем это делает президент Америки. По мнению Сноудена, Дональд Трамп никогда не был завербован российским правительством, однако в будущем вполне может сотрудничать с этой страной. Сноуден уверен, что никакого сговора между Трампом и Путиным не было хотя бы потому, что американскому президенту иногда трудно вспомнить даже то, что он хотел сказать.