Виктория Скрипаль о сестре Юлии: Готовилась стать матерью

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория рассказала о том, что до своего отъезда в Великобританию та готовилась стать матерью. По ее словам, в своей квартире в Москве она обустраивала детскую комнату.

Накануне Виктория Скрипаль ответила на вопросы одного из отечественных изданий, в ходе которого рассказала о лжи зарубежных СМИ по поводу отравления ее дяди, бывшего двойного шпиона ГРУ Сергея Скрипаля, а также ее сестры и его дочери Юлии Скрипаль. Кроме того, родственница пострадавших рассказала о том, как до этого протекали их жизни.

По словам Виктории, у ее сестры был молодой человек Степан, с которым она проживала, однако который исчез сразу же после уезда. Тем не менее, с ним она мечтала о будущем и даже планировала ребенка. Об этом ее двоюродная сестра догадалась, оглядев ее квартиру в Москве. Там Юлия Скрипаль делала ремонт, часть уже была завершена. Работы еще велись над спальней, а другую комнату она обустраивала под детскую.

Кроме того, родственница пострадавших от отравления в Солсбери прокомментировала недавнее видеообращение дочери Скрипаля. По мнению Виктории, на записи ее сестра сама на себя не похожа: сильно похудевшая, неестественно говорит и одета в то, что никогда раньше бы не надела сама.