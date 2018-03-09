Трамп: Делегация США уже находится в КНДР для подготовки встречи

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что посланная им делегация уже находится в КНДР, чтобы произвести подготовку его встречи с президентом Ким Чен Ыном.

На официальной странице Дональда Трампа в социальной сети Twitter появилось сообщение, в ходе которого он рассказал последние новости по отношениям США с Северной Кореей. Он рассказал, что посланная им делегация уже прибыла на полуостров, и объяснил цель этого визита. По его словам, американская команда подготовит все необходимое для проведения его встречи с Ким Чем Ыном.

Также в том же сообщении Трамп отметил, что предстоящая встреча должна положить начало для развития КНДР как в экономическом, так и в финансовом плане. Он выразил уверенность, что однажды это государство приобретет успех в своем развитии, и рассказал, что уже обсуждал эту мысль с Ким Чен Ыном, который ее, к слову, поддержал.