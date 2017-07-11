Первое помилование Макрона: Французский президент решил помиловать проститутку, отбывавшую срок с 1988 года

Эммануэль Макрон решил одобрить просьбу адвоката женщины, которая в 1988 году совершила убийство своего клиента, когда работала проституткой. Сообщается, что помимо адвоката с этой просьбой к президенту Франции обратились еще и депутаты, которые посчитали, что за 30 лет заключения женщина заслужила помилование.

Известно, что женщина, о которой идет речь, считается старейшей французской заключенной. В 1997 году ее перевели отбывать свой тюремный срок в больницу, которая славится своим особо строгим режимом содержания. Эта больница находится в Ренне.

Помилование французского президента сократило пожизненное заключение женщины. Теперь считается, что она пробудет в тюрьме еще 20 лет. Учитывая то, что сейчас женщина уже в достаточно пожилом возрасте, ей 73 года, вероятность того, что она выйдет на свободу, крайне мала, однако президентское помилование позволило смягчить условия ее содержания. Заключенной позволят принимать участие в определенных видах деятельности, где она сможет пребывать вместе с другими заключенными. Помимо этого, под надзором сотрудников правоохранительных служб женщина на время сможет покинуть больницу.