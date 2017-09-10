Буквально недавно Украина заявила о том, что нашла весьма простой способ по "уничтожению" России. Георгий Тука отметил, что с этой задачей успешно справятся санкции, однако в Совфеде придерживаются другого мнения.

Сенатор Сергей Цеков выразил некоторые сомнения относительно того, что Россия будет уничтожена под влиянием многочисленных санкций. По словам члена Совфеда, что Украина в большей степени терпит потери от антироссийских санкций, которые она, как обыкновенный попугай, повторяет вслед за Европой и Америкой. Цеков отметил, что экономические потери Украины за последние годы гораздо страшнее, чем у российской стороны.

Сенатор напомнил Георгию Туке о том, что на самом деле привело к распаду Советского Союза. По его словам, свое дело сделали вовсе не санкции, а отсутствие сплоченности общества, что России явно не грозит. Также Цеков отметил, что в настоящий момент российская экономика процветает и успешно справляется со всеми ограничительными мерами, которые в отношении нее вводит Запад.