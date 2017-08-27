Дональд Трамп заявил, что жизни граждан США рушит расследование против России

27 мая на странице президента США в Twitter появилось сообщение с его мыслями по поводу расследования против России.

Множество людей переезжали в Вашингтон для работы в федеральных службах. Дональд Трамп считает, что их жизни разрушает расследование против России. Речь идет о том, что уже два года Россию обвиняют во вмешательстве в выборы США. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его победа не зависела от России, однако слухи не утихали. Согласно его сообщению, граждане США ехали в Вашингтон, чтобы помочь своей стране, а после уезжали домой разбитыми из-за борьбы с фиктивным сговором власти с Россией.

Напомним, что недавно бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что Дональд Трамп любит Владимира Путина. По словам Сноудена, Россия никак не участвовала в выборах США, но это не значит, что в дальнейшем Трамп не захочет сотрудничества с этой страной. Сам же Трамп заявлял, что никто не относится к России так жестоко, как сам он.