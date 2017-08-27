Украина обвинила Россию в разработке опасного химоружия для гибридной войны

Россию заподозрили в том, что она ведет исследования для того, чтобы изготовить химическое и биологическое оружие массового поражения. В Украине считают, что правительство РФ намерено создать гибрид оспы и Эболы для того, чтобы поразить многие страны мира.

Во время заседания в Варшаве представитель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз заявила о том, что украинские власти обладают доказательствами того, что Россия ведет разработку опасного химоружия массового поражения. По ее словам, в настоящий момент российские ученые, прикрываясь созданием вакцины от лихорадок Эбола и Марбург, делают попытки по созданию нового и наиболее опасного оружия массового поражения.

Фриз отметила, что в России намерены объединить оспу и Эболу для того, чтобы запускать вирус не только в Украину, но в наиболее развитые страны мира, где Москва обладает своими личными интересами. Этот вирус, по ее словам, будет самым опасным, способным уничтожить практически все живое на Земле.

В то же время Фриз заявила о том, что у Украины имеются доказательства того, что исследовательские центры России закупают материалы для создания отравляющих боевых веществ вроде нервно-паралитических газов. Во время своего выступления она пообещала, что предоставит отчет для включения его в специальный рапорт, который поможет избежать гибридной атаки со стороны России.