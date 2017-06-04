На прямой линии с Путиным будут "Одноклассники"

Пресс-служба Кремля подтвердила, что прямая линия с Владимиром Путиным состоится 7 июня. Известно, что теперь это пройдет с новыми технологиями.

Благодаря приложению "OK live" пользователи социальной сети "Одноклассники" смогут задать вопрос президенту. Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет с внедрением искусственного интеллекта. Об этом заявила пресс-служба "Одноклассников". По словам представителей сайта, новый подход обеспечит общение пользователей с президентом в формате Full HD, а сам искусственный интеллект поможет существенно улучшить связь.

Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным будет транслироваться по всем ведущим каналам телевидения и радиостанциям. Задать вопрос президенту россияне смогут через специальное приложение, через сайт программы, а также путем звонка или отправки смс или ммс. Также вопросы будут приниматься в социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассниках". Там пользователи могут написать свой вопрос или даже записать видеоролик президенту РФ.

Вопросы для Владимира Путина в социальных сетях начинают приниматься с 27 мая. Уже в день прямой линии можно присоединиться к стрим-каналу и наблюдать за программой в прямом эфире. Интересно, что социальная сеть "Одноклассники" уже участвовала в прямой линии с президентом в прошлом году. Пользователи отправили около 300 тысяч вопросов, в их числе и видеообращения к Владимиру Путину.