В Украине нашли простой способ по "уничтожению" России

Россию достаточно просто уничтожить даже не применяя оружие и не затевая войн, заявили в Украине. Георгий Тука полагает, что в этом деле следует опираться на пример с Советским Союзом, когда санкции решили судьбу крупнейшей империи в мире.

Как рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, есть достаточно простой способ, который поможет "уничтожить" Россию. В качестве примера он взял Советский Союз, который был "ликвидирован" под воздействием санкций и "других факторов".

По словам Туки, Россию можно будет задавить различными ограничительными мерами, которые сначала уничтожат экономику государства, а затем уже и всю Российскую Федерацию. Замминистра отметил, что именно таким способом без единого выстрела удалось развалить крупнейшую в мире империю Советский Союз, подобное должно сработать и на РФ.

Тука заявил, что в этом деле нельзя медлить и призвал все крупнейшие страны мира проявить решительность и ввести более жесткие санкции.