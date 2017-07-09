100-летний бывший премьер Японии призывает пересмотреть Конституцию из-за поправок США

Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ в день своего 100-летия обратился к правительству. Он предлагает пересмотреть некоторые части Конституции, которые были сформированы в послевоенное время и несут в себе пацифистский характер.

27 мая Ясухиро Накасонэ отмечает свой сотый день рождения. В честь юбилея он записал обращение, которое транслировалось по японскому телевидению. Основной акцент бывший премьер-министр сделал на том, что Японии пора определиться в отношении своего двоякого военного статуса. Внесённые США поправки в Конституцию страны ограничивают её в возможностях формирования войск. Накасонэ призывает их пересмотреть и внести поправки впервые с 1947 года.

Бывший премьер-министр Ясухиро является одним из тех, кто занимал данный пост очень длительное время. Во время Второй мировой войны он был офицером военно-морских сил Японии, после чего начал занимать ключевые роли в деятельности страны. Из политики ушел только в 2003 году в возрасте 85 лет.