Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает, что Путина никто не любит больше, чем это делает Трамп.

По его мнению, общество слишком много ждет, когда каждый надеется на расследование Мюллера и какие-либо доказательства против президента США. По его мнению, Дональд Трамп никогда не был завербован российской властью, однако это не значит, что он не захочет сотрудничать с Россией. Эдварг Сноуден уверен, что Трампа невозможно было бы использовать в каких-либо операциях, так как он не всегда может вспомнить то, что просто хотел сказать.

Напомним, что в конце апреля Конгресс США предоставил доклад о результатах выборах американского президента. Тогда пошла речь о том, что Россия могла вмешаться в результаты народного голосования. При этом доказательств сговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путина не было.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что никакого сговора между ним и президентом России нет. Трамп добавлял также то, что никто не относится к России так жестоко, как он сам.