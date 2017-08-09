Россия и Турция договорились о скидке на газ

Правительство России приняло решение о предоставлении снижения стоимости природного газа для Турции.

По словам президента страны Реджепа Эрдогана, после продолжительных обсуждений главы государств сошлись на скидке размером в десять процентов. Сообщается, что три года назад Турция требовала у Российской Федерации скидку на поставки природного газа через «Голубой поток». После отказа страна подала иск в Международный арбитраж. В итоге разница оплаты за топливо, а именно один миллиард евро, в полном объёме будет возвращён в бюджет Турции.

Напомним, ранее президент Турции обратился к гражданам страны с призывом обмена долларов и евро на национальную турецкую валюту – лиры. Эти действия помогут избежать девальвации в будущем и укрепит политику Турции, как внешнюю, так и внутреннюю. На данный момент лира опустилась до уровня исторического минимума, за последний месяц валюта снизилась в стоимости на пятнадцать процентов. Аналитики видят единственным выходом из ситуации изменение политики Турции.