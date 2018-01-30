Президент Путин пожелал Кабмину энергии и здоровья для сложной работы по майскому указу

26 мая глава России впервые встретился с новым составом правительства страны. Во время речи он обратил внимание на сложность поставленных задач.

Владимир Путин подчеркнул, что в рамках исполнения майского указа Кабмину предстоит выполнить объёмную и содержательную работу. Чтобы чиновники сумели добиться успеха, президент пожелал им побольше сил, запаса энергии и здоровья.

Руководитель государства указал, что министерствам нужно в кратчайшие сроки, до 1 октября, составить и утвердить главные направления политической деятельности, а также проекты, необходимые для реализации стратегических целей до 2024 года. Владимир Путин подчеркнул, что задачи перед Кабмином стоят вполне четкие, а потому стоит выработать не менее понятных механизмов реализации. В частности, это касается обеспечения исполнителей ресурсами.

Напомним, что новоизбранный президент Российской Федерации расписался под указом о национальных целях и стратегических задачах на ближайшие шесть лет 7 мая. Днем позже он выступил в Госдуме. Владимир Путин признал поставленные цели весьма амбициозными и направленными на прорыв во многих сферах жизни россиян.