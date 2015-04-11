Google и Facebook получили иски на 7,6 млрд евро за навязывание правил GDPR

С 25 мая в Европейском союзе начал действовать новый закон, регулирующий защиту конфиденциальных данных перед компаниями, которые такую информацию обрабатывают. О предполагаемом нарушении со стороны американских корпораций написало издание Security Lab.

Активист Мах Шремс из Австралии уличил Google и Facebook в нарушении европейских правил GDPR. По словам истца, указанные компании соблюдали основные положения закона и спрашивали у пользователей разрешения на обработку персональных данных. Однако в случае отказа в таком праве, Google и Facebook грозятся ограничить несогласным доступ к сервисам.

Мах Шремс считает нарушением принудительное навязывание разрешения на обработку конфиденциально информации. Кроме того, кто-то из разработчиков выдал требования закона за изменения личной политики. Согласно GDPR, провинившиеся организации должны выплатить штрафы в размере 20 миллионов евро или 4% от годовой прибыли. Однако при помощи своих исков Мах Шремс намерен в сумме получить 7,6 миллиардов евро.