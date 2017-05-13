Посольства России и Британии не могут найти общий язык

Представители посольства Российской Федерации в Великобритании раскритиковали поведение своих коллег из Объединённого Королевства и дали совет откорректировать свою модель поведения, взяв за основу послов Франции.

Пресс-секретарь посольства заявил, что представители России много раз хотели пообщаться с британскими послами в целях повышения кибербезопасности, благодаря чему можно было бы найти компромиссную стратегию на продолжительное время. Тем не менее, правительство Британии проигнорировало данное предложение от России.

Хотя за несколько месяцев до возникновения этой ситуации глава британского Министерства иностранных дел Борис Джонсон поддержал Россию и одобрил решение о принятии мер в вопросе кибербезопасности.

Именно по этой причине Сергей Лавров посоветовал британцам быть более инициативными и сотрудничать на примере посольства Франции, представители которого открыты к беседе и в дальнейшей разработки продуктивной тактики.