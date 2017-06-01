Путин допустил возможность подписания мирного договора с Японией

По мнению президента России, подписание документа станет осуществимой целью после работы Москвы и Токио в русле экономики на южных Курилах. Также, считает Путин, к мирному договору может привести тенденция развития отношений, которые будут двусторонними.

На встрече, которая проходила в рамках ПМЭФ, присутствовали руководители иностранных информационных агентств. Там Путин допустил, что мирный договор с Японией может быть подписан. По мнению российского президента, это станет реальным в результате совместной работы и налаживания отношений.

По словам Путина, сейчас создаются условия, которые в дальнейшем позволят японцам посещать Курилы по безвизовому режиму. Подобные действия, которые снимут часть ограничений, считает российский президент, могут помочь в заключении мирного договора.

Также Путин отметил, что вопрос касательно островов может быть решен, если при его рассмотрении опираться на декларацию 1956 года, в которой прописано, что СССР передаст Японии острова Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Президент России также подчеркнул, что в Японии от выполнения декларации отказались в одностороннем порядке.