Представители императорского рода Романовых прокатятся по Крымскому мосту

Княгиня Мария Владимировна и цесаревич Георгий Михайлович опробуют новую переправу через Керченский пролив и посетят Крым в честь крупного юбилея. Об этом рассказал Владислав Пилькевич, советник канцелярии монаршего дома в регионе.

Мария Владимировна Романова возглавляет императорский дом в России. Её высочество в сопровождении цесаревича прокатятся по Крымскому мосту с целью в очередной раз подчеркнуть законность нахождения Крыма в составе РФ как с правовой, так и с исторической точки зрения.

Представители рода Романовых проведут на полуострове время с 28 мая по 3 июня. Их путешествие посвящено 235-й годовщине присоединения Крыма к Российской империи. Владимир Пилькевич подчеркнул, что первым проект подобного моста предложил Император Николай II, потомками которого являются Мария Владимировна и Георгий Михайлович.

Как писала "Версия" Керченский мост был официально открыт 16 мая. Российский президент Владимир Путин одним из первых опробовал дорожное покрытия, лично управляя КамАЗом. Вскоре после него по мосту пронеслись сотни байкеров, которые в итоге заработали штрафы за селфи на фоне опор.