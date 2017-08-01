Журналисты обнаружили в Калининграде "худший кошмар НАТО"

Самой внушительной угрозой для Североатлантического альянса является военный потенциал самой восточной области России. Так объявили аналитики издания National Interest.

Российский флот и оборонительные комплексы, размещенные рядом с Калининградом, сильно мешают войскам НАТО как следует развернуться на западе Европы. По данным журналистов, "худшим кошмаром для" военной организации служат ракетные установки "Искандер-М". При надобности, они могут запустить снаряды по целям противника в Балтийском море и Польше. Этой угрозе НАТО пока противопоставить нечего.

Высокую опасность для западных войск представляют также крылатые ракеты Х-55 и Х-101, которыми оснащены самолеты российских ВКС. National Interest пишет: у зарубежных военных нет точной информации об их количестве. Однако известно, что истребители могут поразить упомянутыми ракетами любой объект на территории Польши.

Что касается Балтийского флота России, то внушительная его часть размещена в акватории Калининградской области. Журналисты отдельно выделили малые артиллерийские судна проекта 21630, которые вооружены вертикальными комплексами 3Р-14 УКСК. Каждый из них может выпустить до восьми ракет типа "Калибр", которые военные уже испытали в боевых условиях сирийской спецоперации. Эти корабли при поддержке подлодок проекта 877 способны нанести существенный урон врагу ещё на подступах.

Кроме того, у Калининграда несут боевую вахту пара сторожевых кораблей "Неустрашимый", четыре корвета проекта 20380, столько же малых ракетных судна 1234, семь катеров 1241 и один эскадренный миноносец 956. National Interest подытожило, что на фоне такого вооружения России силы НАТО окажутся беспомощными, если дело дойдет до конфликта.