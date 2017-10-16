Шойгу рассказал об испытаниях в Сирии оперативно-тактических крылатых ракет

Воздушно-космические войска выполнили тестовые запуски новейших ракет с истребителей пятого поколения Су-57. 24 мая министр обороны России отчитался о достигнутых результатах.

Сергей Шойгу утверждает, что оперативно-тактические крылатые ракеты были испытаны в феврале на территории Сирии. Целью запусков стала оценка возможностей новых военных разработок в боевых условиях. Об этом он сказал на заседании коллегии Минобороны. В общем, по итогам сирийской операции российские конструкторы усовершенствуют для 11 типов воздушно-транспортных средств, которые состоят на вооружении ВКС. В список вошли как самолеты, так и вертолеты.

По мнению министра, события в Сирии стали "серьезным экзаменом" для российской авиации. Он подчеркнул, что в операции на ротационной основе участвовало множество пилотов и техников. Полученный опыт руководство армии использует для повышения квалификации личного состава и органов управления. Его также будут учитывать при составлении новых учебно-методических материалов. Сергей Шойгу добавил, что эксперты продолжают собирать и анализировать данные по использованию в боях свыше 16 видов военной техники, как серийных, так и тестовых.

Руководитель Минобороны также обсудил планы развития ВКС до 2020 года. Он рассказал, что современные вооруженные конфликты заставляют улучшать потенциал ВКС. В противно случае, страна может быть уничтожена. Сергей Шойгу отметил, что подобное уже происходило в Югославии и Ливии, а сама Сирия едва не разделила такую участь.