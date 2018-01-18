В США мощь залпа «Юрия Долгорукого» оценили в «160 Хиросим»

Как заявили в США, подводная лодка «Юрий Долгорукий», с которой выпускаются ракеты «Булава», может в любое время оказаться в любой точке океана. Мощность подлодки оценил директор американского информационного проекта о ядерных вооружениях Ганс Кристенсен.

Как указал эксперт, суммарная мощность взрыва боезарядов составила 2 400 килотонн, что в 160 раз превышает силу взрыва, случившегося во времена Второй мировой войны в Хиросиме. Силу ударов ракет Р-30, получивших название «Булава», проверяли на испытаниях в США.

О запуске боеголовок Ганс Кристенсен рассказал в своем Twitter-аккаунте. Там он сообщил, что на испытаниях было выпущено 4 боеголовки, которые запускались с 20-секундным интервалом. Получается, что за 1 минуту «Юрий Долгорукий» может выпустить сразу 16 ракет.

Учения в США, на которых была задействована подлодка, проходили 22 мая. Испытания состоялись в рамках проекта 955 «Борей». Из открытых источников известно, что подлодка вмещает экипаж до 107 человек, может находиться на воде порядка 90 суток. Предельную глубину погружения составляют 450 метров, а рабочей глубиной считается 400 метров.