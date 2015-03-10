Президент Венесуэлы заявил о поимке военных, которые готовили переворот

Глава Венесуэлы Николас Мадуро сделал заявление, что в стране задержали военнослужащих, целью которых была организация государственного переворота.

Сообщается, что об этом было известно во время президентской присяги, которую он давал после избрания второй раз подряд. Также уточняется, что после того, как был выдвинут обвинительный акт, представители армии признали свою вину.

Они заявили, что финансирование предоставляло объединение Соединённых Штатов Америки и властей Колумбии, которые не считают выборы президента в Венесуэле легитимными. Группировка состояла из пятнадцати военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз готовит пакет санкций, которые будут применены в июне к Венесуэле, а именно к одиннадцати чиновникам государства. Это решение было принято после скандальных, по мнению Европы, выборов президента. Напомним, двадцатого мая прошли выборы главы Венесуэлы, в которых победил нынешний президент Николас Мадуро.