Спикер Госдумы заявил, что нужно сохранять холодный рассудок при санкциях

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин выразил своё мнение на стратегию развития государства.

Он заявил, что Кремль должен рационально действовать на санкции против России, ведь нужно одновременно найти способ противостояния всем внешним угрозам и принять меры по развитию внутренней экономики.

Володин считает, что взаимодействие силы России и претензий, предъявляемым к стране, является очевидным. Также спикер уверенно заявил о том, что необходимо сохранять холодный рассудок для надёжного удержания на плаву, несмотря на удары от Запада.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин сравнил применение санкций с футболом, в который играют по правилам дзюдо. То есть он посчитал подобные меры неконтролируемым хаосом.

Также Путин отметил, что в последнее время санкции вводятся не только против России, но и разных стран по всему миру, что в дальнейшем сыграет против Америки.