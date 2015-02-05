Экс-глава строительства "Восточного" арестован на 60 дней

Московский суд выбрал меру пресечения для экс-первого заместителя главы Агентства специального строительства Российской Федерации Александра Мордовца. Ему придется отбыть шестьдесят дней под арестом.

Сообщается, что Мордовца обвиняют в злоупотреблении должностными обязанностями с тяжёлыми последствиями. Следователи считают, что во время нахождения на должности заместителя директора «Спецстроя» и главой штаба строительства космодрома «Восточный», Мордовец подтверждал те работы, которых либо не осуществлялось, либо не были доведены до конца.

Сообщается, что уголовное производство было открыто с помощью Федеральной службы безопасности. Напомним, «Спецстрой» завершил свою деятельность в 2016 году. После этого генеральный прокурор Юрий Чайка заявил о том, что было найден более семи с половиной тысяч правонарушений, почти полтысячи чиновников понесли дисциплинарное наказание и написано четыре сотни протоколов об административных правонарушениях.