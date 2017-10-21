Премьер-министр Испании не будет объявлять досрочные выборы

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что проведение досрочных выборов может угрожать политической стабильности страны. Потому политик выступает против такой инициативы.

По словам премьер-министра, он собирается восстанавливать экономику Испании. Для этого стране важна политическая стабильность. В случае требования досрочных выборов из-за объявления вотума недоверия правительству добиться чего-то хорошего для Испании не возможно, как сообщает «Версия.Инфо».

Так Мариано Рахой высказался на пресс-конференции. Требование о проведении досрочных выборов вынесено Испанской социалистической рабочей партией после громкого антикоррупционного процесса, в ходе которого за решёткой оказались члены правящего круга страны.