За вопрос о Трампе Путин назвал модератора ПМЭФ «провокатором»

Такое шуточное оскорбление, которое Путин произнес с улыбкой, получил модератор Джон Миклетвейт, который является главным редактором издания Bloomberg. Причиной для «обвинения в провокации» стал вопрос, коснувшийся возможной причастности Кремля к предвыборной кампании Трампа.

На пленарном заседании Джон Миклетвейт коснулся в своих вопросах темы Дональда Трампа. Журналист затронул тему слухов о причастности Кремля к предвыборной кампании американского президента. Модератор прямо заявил, что Путин «как-то был с этим связан».

Владимир Путин улыбнулся, услышав такой вопрос. Он сказал, что Миклетвейт «провокатор». Помимо этого, российский президент отметил отсутствие своей причастности к предвыборной кампании Трампа.

Уже после шутки Путин также выразил готовность встретиться с президентом США. По словам российского президента, Трамп предлагал провести встречу, но пока что «не складывается». Что именно подразумевал Путин под словами об отсутствии «складывания» - не уточняется.