Путин поддержал Иран и осудил США за выход из СВСД

25 мая президент России выступил в Санкт-Петербурге на пленарной сессии ПМЭФ. В своей речи он раскритиковал действия американцев по иранскому вопросу.

Владимир Путин заявил: Российская Федерация всегда поддерживала международные санкции против Ирана, введенные по решению Совета Безопасности ООН, но осуждает любые односторонние меры. Политик упомянул свои слова, произнесенные на Мюнхенской конференции. Тогда он говорил о негативных последствиях закрепления приоритета за политическими решениями одной страны.

Владимир Путин отметил, что сейчас происходит именно такой процесс - США вышли из СВПД в одностороннем порядке, игнорируя резолюцию СБ ООН. Он подчеркнул, любые односторонние действия в этой сфере продуктивного результата не дадут.

Российский президента также вступился за Иран и поддержал его действия по ядерной сделке. По его словам, Россия приложила все усилия для поддержки международных решений, направленные на соблюдение Тегераном СВПД. В итоге правительство Ирана согласилось на ряд компромиссных решений и в настоящий момент усердно придерживается возложенных на него обязательств.