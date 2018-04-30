Трамп прокомментировал "мирное" высказывание КНДР после отмены саммита

Американский президент считает заявление северокорейских политиков "теплым и продуктивным". Свою реакцию он разместил на своей странице в Twitter.

24 мая Дональд Трамп официально отменил американо-корейский саммит, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре. В КНДР это решение приняли с недоумением. Однако отметили, что правительство настроено провести встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына в любое время и на любой платформе.

Видимо, именно эти слова имел ввиду президент США, публикуя свой недавний пост. Он воспринял готовность КНДР к переговорам, как хорошую новость, и намерен дождаться последствий столь "мирного" настроя властей Северной Кореи. Глава США выразил надежду, что итоговом результате ситуация приведет к мирному сосуществованию и взаимному процветанию стран.