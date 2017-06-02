"Я здоров!": Путин рассказал анекдот про беременность в ходе ПМЭФ

Президент России в ходе проведения Петербургского международного экономического форума порассуждал на тему цифровых технологий и отказался считать себя больным ими.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе ПМЭФ рассказал анекдот про беременность, после чего присутствующие в зале аплодировали его словам. Это произошло, когда речь зашла за цифровые технологии. Президент напомнил гостям о выражении Сергея Шохина, который в правительстве занимает должность руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей. В ходе мероприятия тот однажды сказал, что Путин заболел цифровизацией еще в прошлом году.

Шутливо отвечая на эти слова, российский президент уверенно произнес: "Я здоров!". Поясняя это, он сказал, что негоже сравнивать увлечение современными технологиями с болезнью, а лучше здесь вспомнить о беременности. "Мировая экономика беременна цифровизацией", - резюмировал он, "а беременность... это нормальное состояние".

Ранее СМИ сообщали о необычном подарке Путину от французских предпринимателей, который ему вручили на том же мероприятии. Сообщается, что он получил сувенир в виде синего петуха.