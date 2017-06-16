В Украине заблокировали продажу авиабилетов в Крым

Подозрение от СБУ могут получить украинские фирмы, продающие билеты на авиаперелеты в Крым. Помимо этого, уже заблокирована работа фирм, которая продавала авиабилеты на рейсы из российских городов в Симферополь.

Как сообщается, фирмы, в работе которых заметили подобную деятельность, могут получить уголовные дела, касающиеся незаконной переправки лиц через украинскую границу. В заявлении от СБУ указывается, что продажа таких билетов нарушает порядок въезда на территорию Украины, данная территория отмечается как «временно-оккупированная». Помимо этого, данные действие расцениваются украинской службой безопасности нарушением правил международных перелетов.

В СБУ отметили, что в Киеве и Одессе выявили ряд коммерческих организаций, нелегально осуществляющих продажу билетов на рейсы из городов России в Симферополь. Также там продавались авиабилеты в обратном направлении. Авиакомпании, которые занимались такими перевозками, являются российскими и некоторые из них внесены в список санкций СНБО.