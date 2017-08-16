Снова в деле: российские пранкеры рассказали о новом розыгрыше

Популярные российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, более известные как Лексус и Вован, совершили очередной политический розыгрыш. На этот раз под прицелом оказался глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Парни совершили звонок министру, представившись премьер-министром Армении Николой Пашиняном. Главной темой беседы стало дело Сергея Скрипаля, который вместе со своей дочерью Юлией не так давно подвергся отравлению нервнопаралитическим веществом «Новичок». По словам Столярова, Джонсон заявил «Пашиняну», что ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия – Ред.) утверждает о происхождении «Новичка» из России. Однако известно, что ранее глава организации говорил обратное, а именно то, что вещество могло быть произведено в любой стране.

Также была затронута тема взаимоотношений между Российской Федерацией и Великобританией. Министр не хочет допускать осложнений и дальнейшей холодной войны, а также признал неэффективными санкции, введённые против России по политическим причинам.

Как утверждает сам Джонсон, он понял в определённый момент, что говорит не с настоящим Пашиняном. Однако Лексус считает иначе и заявил, что если бы министр всё понял, он бы не общался откровенно о таких важных темах в течение двадцати двух минут.