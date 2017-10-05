Власти Нидерландов и Австралии призывают Россию к ответу за крушение самолета MH17

25 мая Кабинет Нидерландов сообщил о намерении привлечь РФ к ответственности за возможное пособничество в атаке из ЗРК по малайзийскому Boeing. Об этом пишет агентство Reuters.

Накануне офицер голландской полиции Уилберт Паулиссен, возглавляющий расследования уголовных преступлений, презентовал властям Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии результаты проведенной работы по раскрытию крушения рейса MH17. Самолет рухнул в Восточной Украине 17 июня 2014 года после выстрела из зенитно-ракетного комплекса "Буг". Все 298 человек на борту лайнера погибли при падении.

Как вчера писала "Версия", совместная следственная группа выявила принадлежность "Бука" 53-й бригаде ЗРВ, дислоцированной под Курском. Теперь же Нидерланды и Австралия призывают россиян к ответу по этому факту. Они предлагают российским дипломатам наладить диалог, чтобы вместе отыскать справедливое решение по вопросу крушения MH17. Следователи пока не знают наверняка, кто же совершил роковой выстрел. В Кабинете министров подчеркнули, что привлечение страны к ответственности является "нелегким юридическим процессом".

Ситуацию также прокомментировал глава МИД Нидерландов Стеф Блок. Его слова приводит пресс-служба Кабмина. Министр также склоняется к выводу, что Россия причастна к зенитно-ракетному комплексу и должна ответить за это. По его мнению, Москве стоит поскорее наладить сотрудничество со следствием и помочь установлению истины ради родственников погибших.