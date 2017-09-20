Экс-канцлер Германии: У ЕС нет альтернативы "Северному потоку-2"

Герхард Шредер, который также является председателем управляющего совета оператора масштабного проекта Nord Stream 2 AG, заявил об этом, выступая в ходе Петербургского международного экономического форума.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер накануне выступил перед присутствующими на Петербургском международном экономическом форуме. Одним из обсуждаемых вопросов была тема о строительстве двух огромных нитей газопровода "Северный поток-2". Председатель управляющего совета оператора этого проекта отметил, что его реализации хотят помешать, однако напомнил, что в этой ситуации урон понесет не только Россия, но также и другие страны ЕС.

По словам Шредера, У ЕС нет альтернативы "Северному потоку-2". Он считает, что Европа должна поддержать его в любом случае, так как это поспособствует сохранению их энергетической безопасности, а также даст возможность создавать в странах новые рабочие места. По этой причине бывший немецкий канцлер побудил лидеров входящих в ЕС государств не поддаваться на провокацию США, которые действуют лишь в личных политических интересах.