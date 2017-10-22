Помпео провел переговоры с главой МИД Южной Кореи по саммиту США и КНДР‍

Государственный секретарь США Майкл Помпео провел переговоры с главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хвой по саммиту, который должен был проходить между Америкой и КНДР, однако был отменен. Источником информации послужила пресс-служба МИД РК.

Майкл Помпео провел переговоры с главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хвой по саммиту США и КНДР‍. Их разговор состоялся по телефону. Как стало известно, южнокорейская сторона попросила пояснить, по какой причине встреча была отменена и кких действий Америка собирается придерживаться дальше.

Представитель МИД Южной Кореи отметила, что на этот саммит возлагались большие надежды, и по этой причине ей жаль, что он был отменен. По ее словам, он мог бы сыграть большую роль в налаживании отношений между правительством обеих государств на Корейском полуострове. Помпео же в свою очередь поделился, что отмена саммита не стала точкой в отношениях США и КНДР, и диалог еще будет возобновлен.