Синдзо Абэ сожалеет о сорванном саммите с КНДР, но поддержал Трампа

Премьер-министр от лица Японии прокомментировал решение США отменить встречу с Ким Чен Ыном. Свою позицию политик выразил 25 мая, находясь в Санкт-Петербурге на ПМЭФ.

Слова Синдзо Абэ передает японское информационное агентство Kyodo. Премьер Японии с сожалением принял известие о поступке президента Дональда Трампа в отношении КНДР, однако относится к нему с уважением. Синдзо-Абэ добавил, что на грядущей неделе желает созвониться с американским правителем и лично обсудить с ним обстоятельства сорванного американо-корейского саммита.

Как писала "Версия", днем ранее Дональд Трамп опубликовал на своем Twitter текст письма к Ким Чен Ыну, в котором сообщил об отмене встречи, запланированной в Сингапуре на 12 июня. Президент заявил, что к этому американцев побудили "враждебные" высказывания со стороны КНДР. Позднее северокорейское МИД высказался по поводу происшествия и заявило о готовности организовать двусторонние переговоры в любой момент на условиях США.