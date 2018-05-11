Кудрин сравнил новое правительство с тигром, готовящимся к прыжку

По словам нового главы Счетной палаты, уже в скором времени будут известны «прорывные» реформы. Кудрин считает, что правительство «выжидает», решая, как ответить на «амбициозные задачи» майского указа от Путина.

Алексей Кудрин посетил ПМЭФ-2018 – экономический форум, который с 24 по 26 мая проходит в Петербурге. Там он выступил с речью, во время которой коснулся тем майского указа президента России Владимира Путина.

По словам Кудрина, правительство напоминает тигра, который готовится к прыжку. Такое сравнение новый глава Счетной палаты пояснил очень просто. Сейчас, утверждает он, правительство ждет момента, чтобы ответить на требования указа. Ответом станет «прыжок», во время которого будет представлен ряд «прорывных» и «продвинутых» реформ. Помимо этого, во время своего выступления Кудрин рассказал еще и о том, что в экономике России следует уменьшить долю государственного сектора.