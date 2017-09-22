WSJ: США собираются ввести новые санкции против КНДР на следующей неделе‍

США собираются ввести новые санкции против КНДР на следующей неделе‍. Такие данные предоставляет агентство Wall Street Journal, ссылаясь на источник в администрации Дональда Трампа. Как сообщается, это уже решенный вопрос при Совете Нацбезопасности.

В Соединенных Штатах Америки заявили, что они уже готовятся ввести новые санкции в отношении Корейской Народной Демократической Республики. Источником этой информации стало зарубежное агентство Wall Street Journal. Там отмечалось, что еще в 24 мая в Белом доме прошло обсуждение возможных мер, которые в будущем будут применены к Пхеньяну.

Согласно данным, которые предоставляет источник, список этих мер не является коротким. В нем содержится по крайней мере с десяток предложений. Продуманные ограничения для КНДР могут начать внедрять уже со следующей недели.

Напомним, 24 мая США отменили запланированный саммит с КНДР, который должен был проходить 12 июня. В свою очередь, северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что готов перенести мероприятие на любое более удобное для американской стороны время.