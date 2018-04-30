КНДР ответили Трампу желанием провести саммит в удобных для США условиях

Власти Северной Кореи недовольны отменой запланированной встречи со стороны американского президента и призывают вернуться к переговорам. Агентство "Ренхап" цитирует заявление Ким Ге Гвана, первого замруководителя МИД КНДР.

Северокорейское правительство во главе с Ким Чен Ыном всё ещё настроено на общение с Дональдом Трампом в рамках международного саммита. Они объявили о готовности участвовать в дипломатическом диалоге с представителями США в удобное для американцев время и в условиях любого формата.

По мнению Ким Ге Гвана, отмена переговоров президентом США идет вразрез с приоритетами мировой общественности. Дипломат подчеркнул, что личная беседа поможет странам разрядить напряженность, возникшую в их отношениях.

Как писала "Версия", 24 мая, в четверг, Дональд Трамп отправил в КНДР письмо, в тексте которого официально отменил запланированный в Сингапуре корейско-американский саммит. В качестве причины политик указал злобные и враждебные высказывания со стороны Северной Кореи. Вероятно, речь идет об угрозах Ким Чен Ына отказаться от саммита в случае продолжения совместных военных учений США и Южной Кореи.